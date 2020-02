Bayern Monaco, i dubbi di Neuer: “Ho ancora un anno di contratto poi si vedrà…”

In casa Bayern Monaco tiene banco la situazione legata all’estremo difendore. Con l’arrivo di Alexander Nubel, la titolarità di Manuel Neuer sembra essere stata messa in discussione, soprattutto pensando all’attuale situazione contrattuale del campione del mondo con la Germania.

Parlando a Kicker, proprio il portiere tedesco ha voluto fare chiarezza sulla sua situazione lasciando tanti dubbi sul futuro: Ho intenzione di continuare a giocare per il Bayern. So che in estate, Nubel si unirà al team, ma il mio contratto è valido fino al 2021. Pertanto, avrò abbastanza tempo per parlare con i vertici del club. Al momento non stiamo negoziando un prolungamento del contratto. Siamo tutti concentrati sulle vittorie del club in questa stagione. Prima viene la squadra poi le situazioni personali”. Parole da vero leader ma che fanno anche pensare ad un possibile addio, se non subito al termine del contratto. Su Neuer, da tempo, in tanti si sono già fatti avanti.