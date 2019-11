Bayern Monaco, i tifosi vogliono ten Hag. Quattro in pole ma Rummenigge vuole Allegri

Il pesante ko subito dal Bayern Monaco da parte dell’Eintracht Francoforte è costato caro all’ormai ex tecnico Niko Kovac, esonerato dal club bavarese. Società che adesso è alla ricerca dell’allenatore per il proseguimento della stagione.

Secondo un sondaggio pubblicata dal giornale tedesco TZ, i tifosi avrebbero espresso le proprie preferenze. In vantaggio, col 33% delle votazioni, l’attuale allenatore dell’Ajax Erik ten Hag. Al secondo posto c’è Heynckes con i 18% dei voti. Mourinho, accostato anche in passato ai tedeschi, è solo in terza posizione. La società, però, non sembra voler seguire i pareri dei tifosi e avrebbe in mente un quarto nome: Arsene Wenger. L’ex manager dell’Arsenal sarebbe il preferito dal club per carattere e attitudine. Ma in questo momento non si può sbagliare quindi i vertici del Bayern Monaco si prenderanno altre ore per scegliere nel modo corretto.

ALLEGRI – Rummenigge spinge per Allegri, a Monaco sanno tutti che il dirigente è innamorato degli allenatori italiani. Ci sono però tanti indizi che portano a Mourinho. La terza ipotesi è Wenger, mentre la quarta è Heynckes, eterno salvatore della patria a Monaco.