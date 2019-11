Bayern Monaco, il segreto di Flick: “Spesso mi sento con Heynckes…”

Da quanto siede sulla panchina del Bayern Monaco, Hansi Flick ha raccolto solamente vittorie. L’ultima, in ordine di tempo, quella roboante sul campo della Stella Rossa nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League, con i bavaresi che si sono imposti con un secco 6-0. Un percorso netto che nasconde un segreto: Jupp Heynckes. Flick, come raccolto dalla Bild, ha infatti ammesso di essersi più volte sentito con l’ex allenatore dei tedeschi.

RETROSCENA – “Sì, con Jupp ci siamo già sentiti diverse volte per telefono. Lui è stato l’allenatore migliore che abbia avuto, ha sempre avuto un ottimo rapporto con i calciatori. Per me è un esempio, ha grandi doti di empatia ed umanità”.