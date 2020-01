Bayern Monaco, il segreto di Lewandowski è… Muller: “Ci completiamo. Quando c’è lui…”

Ancora una stagione da protagonista. Robert Lewandowski si conferma uno dei bomber più forti del panorama calcistico europeo. A segno anche nell’ultima partita di Bundesliga, il polacco ha raccontato alla Bild un piccolo segreto: il feeling con Thomas Muller.

QUANDO C’E’ LUI… “È più facile con Thomas accanto a me”, ha detto Lewandowski. “Mi aiuta molto; ci completiamo molto bene in campo. Thomas fa alcuni movimenti verso la palla o verso la porta che mi permettono di muovermi meglio. Si muove tanto lui e questo mi aiuta. Quando gioca lui abbiamo sempre un giocatore in più nell’area di rigore e per questo io ho più spazio. Spesso ho due o tre avversari a marcarmi, ma quando c’è Muller devono pensare anche a lui. Spero e credo che giocheremo insieme più spesso”.