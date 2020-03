Bayern Monaco, in estate sarà addio a tre big: ecco chi sono

Calcio fermo a causa dell’emergenza coronavirus. Ma in Germania, i campioni in carica del Bayern Monaco, programmano già la prossima annata. In modo particolare, la dirigenza tedesca pensa al calciomercato e alle possibili uscite, anche illustri.

Secondo quanto riportato dalla Bild, i vertici dirigenziali avrebbero già deciso l’addio di tre big. Si tratta di Jerome Boateng e dei centrocampisti Javi Martinez e Corentin Tolisso. Attraverso la loro cessione, il Bayern Monaco spera di avere subito effetti positivi a bilancio, soprattutto in ottica ingaggi. Per tre possibili cessioni, però, i tedeschi pensano anche agli acquisti. Sempre più probabile il riscatto di Ivan Perisic dall’Inter, mentre restano possibili anche i rinnovi contrattuali di Neuer e Muller. In dubbio la posizione di David Alaba che non è sicuro di voler rimanere in Bundesliga.