Bayern Monaco, incontro segreto per rinnovo di Alaba: vuole essere come Lewandowski, Neuer e Muller

Il nome di David Alaba è senza dubbio tra i più chiacchierati in ottica calciomercato. Il difensore del Bayern Monaco, nonché perno della squadra allenata da Flick, sta discutendo da mesi il rinnovo di contratto che tarda ad arrivare. In tal senso, diverse big d’Europa si sono interessati a lui che ha sempre però ammesso di voler provare prima a raggiungere un accordo con la dirigenza bavarese. A tal proposito, però, sembra che in un incontro avvenuto in gran segreto per discutere della questione, le parti si siano confermate ancora distanti.

Alaba: trattamento come Lewandowski, Muller e Neuer

Come si apprende dalla Bild, pare che nei giorni scorsi sia andato in scena un incontro tra tra Pini Zahavi, George Alaba, Karl-Heinz Rummenigge e Hasan Salihamidzic relativamente al rinnovo del calciatore. L’obiettivo, ovviamente, era trattare il prolungamento del contratto ma qualcosa non è andato come ci si aspettava.

Infatti, la richiesta del calciatore è di essere considerato come i big della squadra, ovvero Lewandowski, Muller e Neuer. La proposta del Bayern Monaco è stato ottima – si parla di ben 11 milioni d’ingaggio – ma ancora leggermente distante dalla richiesta.