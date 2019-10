Bayern Monaco, infortunio shock per Süle: rottura del crociato e stagione finita

Niklas Süle ha subìto la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro: stagione già finita per il difensore del Bayern Monaco. Oltre al danno anche la beffa per i campioni di Germania dopo il pari per 2-2 contro l’Augsburg. Non solo il gol dei rivali nel recupero ma anche il grave problema fisico occorso al centrale difensivo.

Il difensore tedesco si è accasciato a terra dopo un contrasto con Florian Niederlechner: gli esami hanno rilevato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, infortunio a lui già conosciuto avendolo già subito nel 2014 quando vestiva la maglia dell’Hoffenaim. Il classe 1995 si opererà già nella giornata odierna come comunicato dal club sui proprio canali ufficiali.

Una brutta notizia che potrebbe rilanciare le quotazioni di Jerome Boateng, in panchina nelle ultime gare e in aria d’addio. Con questo infortunio, però, le cose potrebbero cambiare.