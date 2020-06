Bayern Monaco, Joshua Kimmich diventa una…statua!

Da calciatore a statua di cera. No, non stiamo parlando di magia, ma semplicemente di arte. Il Madame Tussaud è il museo di cere più importante al mondo e da sempre ospita le rappresentazioni di uomini dello spettacolo e non solo. Copie fedeli che ogni anno attirano milioni di visitatori. Quest’anno anche Joshua Kimmich farà parte della collezione.

Kimmich di cera

Il Madame Tussaud di Berlino quest’anno ospiterà la rappresentazione del centrocampista del Bayern Monaco Joshua Kimmich La direttrice marketing del museo ha commentato così la scelta: “Abbiamo chiesto ai visitatori quale giocatore della nazionale tedesca avrebbero voluto vedere qui, e Kimmich ha vinto con larga maggioranza“. La statua sarà pronta entro la fine dell’anno e rimarrà all’interno del museo fino all’Europeo 2021. Per realizzare la sua rappresentazione ci sono volute 260 misurazioni e 150 fotografie.