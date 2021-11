Bayern Monaco k.o., Neuer: “Non si può perdere contro una squadra come l’Augsburg”

Sconfitta esterna per i bavaresi sul campo dell'Augsburg (2-1)

Redazione ITASportPress

Inattesa sconfitta del Bayern Monaco in Bundesliga. I campioni tedeschi, al ritorno dalla sosta Nazionali, hanno subito il 2-1 in casa dell'Augsburg. Un k.o. che non è stato preso bene dal capitano, nonché portiere, Manuel Neuer che al termine del match non ha fatto giri di parole per esprimere il proprio disappunto.

NON SI PUO' - Come riporta TZ, l'estremo difensore ha detto: "Questo risultato è molto deludente. Dobbiamo assolutamente vincere contro una squadra così come l'Augsburg. Abbiamo qualità superiore. Il problema è che nel primo tempo non siamo stati in campo. Non abbiamo avuto il coraggio di andare avanti e non abbiamo creato abbastanza occasioni". Sulle reti subite: "Dobbiamo fare meglio in difesa. Non abbiamo difeso bene visto come sono arrivate le due reti. Quello che mi preoccupa è che abbiamo creato poche possibilità da rete. Di solito creaiamo tanto ma non questa volta".

NO VAX - Stuzzicato anche sul tema caldo dei no vax presenti in squadra, su tutti Kimmich, out per aver avuto contatti con un positivo: "Posso dire che mi diverto sempre a giocare con Jo (Joshua Kimmich ndr), e non importa quali siano le circostanze, vogliamo sempre Kimmich in campo", ha concluso Neuer.