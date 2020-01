Bayern Monaco, Kahn ‘mette da parte’ Neuer: “L’arrivo di Nübel? Lo vedo come numero uno…”

È andata in scena nella giornata di ieri a Monaco di Baviera la prima conferenza stampa di Oliver Kahn come nuovo consigliere d’amministrazione del Bayern. L’ex portiere della Nazionale tedesca è intervenuto sulla nuova esperienza soffermandosi anche sulle vicende del campo e di mercato.

In modo particolare, da ex estremo difensore, Kahn ha commentato il recente annuncio dell’acquisto di Alexander Nübel dallo Schalke 04. Il portiere, molto probabilmente, prenderà il posto del più ‘anziano’ Manuel Neuer.

NUMERO UNO – “Prendere Nübel è stata una decisione molto intelligente da parte nostra”, ha detto Kahn come riporta la Bild. “Parliamo di una scelta strategica per il futuro del club. Lui, adesso, deve continuare a crescere, sfruttando anche l’occasione di imparare da un portiere del calibro di Neuer. Personalmente lo vedo come il numero uno assoluto nel giro di pochi anni”. Parlo che, in un certo sens, fanno capire le intenzioni del club tedesco sull’attuale titolare tra i pali…