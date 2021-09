Bayern Monaco, Kahn: “Rinnovi di Goretzka e Kimmich messaggi per le altre squadre”

Il CEO del Bayern Monaco Oliver Kahn commenta il rinnovo di contratto di Goretzka e Kimmich

Tempo di rinnovi in casa Bayern Monaco. Leon Goretzka e Joshua Kimmich estendono il loro contratto con il club bavarese. Il CEO Oliver Kahn ha commentato ai canali ufficiali del club questa decisione: "C’è voluto un po' più del previsto, ma sono contento di questa estensione. Il rinnovo di Leon Goretzka e quello di Joshua Kimmich sono segnali importanti anche per gli altri giocatori perché quando due calciatori importanti rinnovano per un lungo periodo si manda un segnale alla squadra e anche alle avversarie. Sono piccole tessere di un mosaico che vanno al loro posto. Negli ultimi anni la squadra vincente ha sempre avuto un asse di giocatori su cui si fondava, lo abbiamo imparato dal passato e vogliamo trasmetterlo nel futuro. Siamo riusciti a convincere i giocatori spiegando che qui hanno l’opportunità di vincere dei titoli ogni anno, non è per niente facile essere campioni per nove volte di fila e servono giocatori che vogliono dimostrare sempre di essere forti e di voler sempre fare un passo avanti".