Bayern Monaco, Kimmich fino al 2025: “Qui posso vincere ogni cosa”

Il calciatore prolunga il contratto con il club bavarese

Il Bayern Monaco corre ai ripari e dopo l'addio di David Alaba, non vuole correre il rischio di perdere un altro big a zero. Ufficiale il rinnovo di contratto con Joshua Kimmich fino al 2025. L'annuncio è arrivato in questi minuti con il club e il giocatore entusiasti per l'accordo che porterà il loro matrimonio almeno fino al prossimo 2025.

"PER REALIZZARE TUTTO" - Nella nota apparsa sul sito ufficiale, lo stesso Kimmich ha voluto spiegare il suo sì alla proposta del Bayern Monaco: "Il motivo più importante per il mio prolungamento del contratto è che qui al Bayern posso godermi la mia passione ogni giorno. Ho una squadra con cui posso ottenere qualsiasi cosa e molti dei miei compagni di squadra sono diventati veri amici. Non mi vedo ancora alla fine del mio sviluppo e sono convinto che si potrà fare ancora molto qui al Bayern nei prossimi anni. Inoltre, la mia famiglia si sente molto a suo agio qui. Monaco è diventata una seconda casa. Il feeling che abbiamo qui con l'ambiente e la città non può essere trovato in nessuna parte del mondo".