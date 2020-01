Bayern Monaco, l’arrivo di Nübel fa infuriare Neuer: no a lasciargli il posto per alcune gare

Clima teso in casa Bayern Monaco. I bavaresi, in vista della prossima stagione, si sono assicurati le prestazioni dell’attuale portiere dello Schalke 04 Alexander Nübel, visto da molti come l’erede di Manuel Neuer. Proprio il numero uno della Nazionale tedesca, secondo quanto raccolto dalla Bild, non avrebbe però gradito l’operazione. In particolare, Neuer avrebbe risposto con un secco “no” alla proposta del club di lasciar giocare almeno quindici partite a Nübel nella prossima stagione. L’estremo difensore teme infatti di essere messo da parte e non sembra avere alcuna intenzione di favorire il processo di crescita del suo futuro compagno di squadra.

