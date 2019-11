Bayern Monaco, Lewandowski chiama Guardiola: “Migliora tutti i giocatori che allena…”

Inizio di stagione con qualche difficoltà di troppo per il Bayern Monaco. I bavaresi, in campionato, occupano la seconda posizione a pari merito con Lipsia e Friburgo, inseguendo a quattro punti di distanza la capolista Borussia Monchengladbach. Un rendimento che è costato la panchina a Nino Kovac, con la guida della squadra che, per il momento, è stata affidata ad Hans-Dieter Flick. Per il futuro, tuttavia, si stanno facendo sempre più insistenti le voci che vorrebbero un ritorno di Pep Guardiola, che ha già allenato i tedeschi dal 2013 al 2016. Sull’argomento, come riporta sueddeutsche.de, si è così espresso l’attaccante Robert Lewandowski.

FLICK – “Credo che dovremmo andare avanti con Flick, non ci sono molti allenatori sul mercato. Il tecnico è onesto e diretto, i giocatori lo hanno notato subito. E’ preparato anche da un punto di vista tattico: non voglio dire che tutto sia perfetto, ma in pochi giorni ha fatto un ottimo lavoro”.

GUARDIOLA – “Pep? Rende ogni giocatore migliore, quindi tutti sarebbero felici di essere allenati da lui”.