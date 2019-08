Bayern Monaco, Lewandowski macchina da gol: “Segnare è il mio obiettivo, non importa chi ho davanti. Rinnovo? Al 95%…”

In Germania tutti pazzi per Robert Lewandowski. Il centravanti del Bayern Monaco è stato assoluto protagonista del successo dei tedeschi contro lo Schalke 04. Tre gol decisivi nella seconda uscita in campionato dei suoi che hanno impressionato anche il neo arrivato in baviera Coutinho.

Al termine della gara, ai microfoni di Sky Sports, il bomber polacco ha parlato del suo stato di forma e del proprio rinnovo di contratto.

MACCHINA DA GOL – “Posso sempre giocare meglio e ho il potenziale di migliorare ogni stagione”, ha detto Lewandowski. “Posso fare qualcosa di speciale, in termini di gol, da solo ogni stagione, ma cerco anche di aiutare la squadra. Non importa contro chi gioco, chi ho davanti, cerco sempre di fare gol”. E il classe 1988 è già a quota 5 in campionato in sole due uscite, protagonista di tutti i gol attualmente realizzati dal Bayern Monaco.



RINNOVO – Non poteva, però, mancare anche la domanda sul rinnovo di contratto. Al momento, il centravanti è legato ai bavaresi sino al 2021. Per lui, si parla di affare fatto: “Non posso dire che sia certo, ma diciamo di sì al 95%…”, ha concluso Lewandowski.