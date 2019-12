Bayern Monaco, Lewandowski operato con successo: ecco quando torna

Robert Lewandowski è stato operato con successo all’inguine sinistro. Il bomber del Bayern Monaco non ha perso tempo e, dopo la gara casalinga vinta contro il Wolfsburg, si è subito messo sotto i ferri.

Il polacco, come annunciato dalla stessa società tedesca, si è sottoposto con successo all’intervento chirurgico già annunciato nelle scorse settimane. Operazione riuscita e tempi di recupero da definire. Il Bayern Monaco parla di alcuni giorni di riposo, mentre la BBC si spinge oltre spiegando che per tornare ad allenarsi, Lewandowski dovrà attendere 10-14 giorni. Il bomber, comunque, ha scelto il momento della sosta natalizia per non perdere neppure una gara con il proprio club.