Bayern Monaco, l’incubo si chiama Hutter: in panchina nell’ultima “cinquina”

Il Bayern Monaco ha un incubo ricorrente: Adi Huttler. C'era lui sulla panchina dell'ultimo avversario capace di rifilare 5 gol ai bavaresi

Il Bayern Monaco si interroga sulla debacle rimediata in Coppa di Germania. I bavaresi sono stati letteralmente travolti dal Borussia Monchengladbach, capace di rifilare un sonoro 5-0 alla formazione di Julian Nagelsmann. L'ultima volta in cui erano arrivati cinque gol nella stessa partita era il 2019. Sulla panchina del Bayern sedeva Flick, che poi avrebbe realizzato il Triplete. In quell'occasione, però, l'Eintracht Francoforte si rivelò superiore, travolgendo i bavaresi con un rotondo 5-1. Le due disfatte hanno un punto in comune oltre al numero di gol subiti dal Monaco. Infatti a infliggere un passivo così pesante al Bayern è stato sempre lo stesso allenatore, Adi Hutter. Il tecnico, ora seduto sulla panchina del Borussia, è un vero e proprio spauracchio per il club campione di Germania in carica. Quest'anno è approdato al Monchengladbach per non far rimpiangere Marco Rose andato al Dortmund. In campionato la squadra fatica, ma in coppa si vola davvero.