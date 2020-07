Bayern Monaco, l’iniziativa contro l’omofobia: Allianz Arena con i colori dell’arcobaleno

Grande iniziativa da parte del Bayern Monaco che informa del suo sostegno nella lotta all’omofobia. L’Allianz Arena, casa dei campioni di Germania, questo sabato si tingerà dei colori dell’arcobaleno segno della battaglia da parte del movimento LGBT.

Bayern Monaco: Allianz Arena con i colori dell’arcobaleno

Ad annunciare l’iniziativa è stato lo stesso Bayern Monaco attraverso un comunicato ufficiale apparso anche sui canali social: “Quest’anno la parata ufficiale del Christopher Street Day non avrà luogo, ma il coronavirus non fermerà il movimento che si oppone all’omofobia e alla discriminazione”, si legge nella nota. “Il Bayern mostrerà ancora una volta i colori a sostegno di questo movimento. La bandiera arcobaleno è un simbolo ufficiale di tolleranza e rispetto. Ci sforziamo sempre di dare l’esempio di tolleranza e del rispetto per la diversità e ci opponiamo anche al razzismo e all’omofobia. Il calcio è un elemento unificante”.

LA COMPAGNA DI UN PORTIERE TEDESCO SENZA VELI