Bayern Monaco, il nobile gesto di Goretzka e Kimmich: donato un milione di euro per la lotta al Coronavirus

E’ ormai emergenza Coronavirus in tutta Europa. Una situazione che ha imposto lo stop a tutti i principali campionati europei, il cui futuro rimane ancora un’incognita. In questo momento di difficoltà, sono numerose le iniziative di calciatori per cercare di fornire un aiuto concreto a tutti coloro che stanno combattendo in prima linea contro il Covid-19. Tra queste, particolarmente significativa quella dei giocatori del Bayern Monaco Leon Goretzka e Joshua Kimmich: i due, attraverso Twittter, hanno infatti annunciato di aver donato un milione di euro a titolo personale per sostenere la lotta alla diffusione del virus.