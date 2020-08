Bayern Monaco, Muller e il paragone: “Con Flick come con Guardiola…”

Thomas Muller esalta Hans-Dieter Flick. L’attaccante del Bayern Monaco, storica bandiera del club tedesco, non si nasconde e si complimenta con il tecnico subentrato a Kovac con tanto di paragone davvero importante. Parlando a Süddeutsche Zeitung, il centravanti ha accostato la squadra e l’identità della rosa a quella che un tempo era allenata da Pep Guardiola.

Muller: “Bayern Monaco di Flick come con Guardiola”

Una stagione importante per Muller che, in un certo senso, deve la propria rinascita in termini di costanza di gioco, assist e gol proprio all’arrivo di Flick. “Il nostro modo di giocare è riconoscibile, esattamente come ai tempi di Pep Guardiola“, ha spiegato il tedesco. “Ogni calciatore si esprime al massimo nel suo riolo ed esalta le sue qualità. Questa cosa permette a tutta la rosa di esprimersi ad alti livelli e ciò permette alla squadra di crescere come collettivo, nascondendo i punti deboli. Si gioca di squadra, non esiste il singolo“. E ancora: “Conoscevo Flick da prima, ma solo come secondo allenatore. Non immaginavo avesse tale bagaglio di conoscenze. Vedo i giovani molto motivati e i veterani che hanno desiderio di sperimentare cose nuove. Questo mix potrebbe portare a cose importanti da raccontare un giorno…”. Nessun riferimento specifico ma nei pensieri di Muller, magari, proprio la finale di Champions League che potrebbe regalare uno storico Triplete…

INCIDENTE PICCANTE PER L’EX DI UN GIOCATORE