Bayern Monaco, Muller fa 500 e la foto diventa…hot

Thomas Muller fa 500 presenze con la maglia del Bayern Monaco. Un traguardo incredibile festeggiato con una vittoria nel super classico di Germania. Poker al Borussia Dortmund (doppietta del solito Lewandowski, gol di Gnabry e autorete di Hummels), e foto per celebrare il momento.

Uno scatto che sta facendo il giro del web. Medaglia speciale per l’attaccante tedesco, sceso in campo da titolare nel big match, appesa al collo e che copre il suo corpo, apparentemente nudo. “500” scrive il profilo ufficiale del club tedesco sui social. Con tanto di emoticon sorridente per commentare lo scatto davvero divertente che vede Muller vestito con il solo premio celebrativo. Sorrisi e gioia per la vittoria, dopo un periodo no che lo ha visto anche protagonista di alcune voci di mercato.