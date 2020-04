Bayern Monaco, Muller rinnova fino al 2023: la firma è social…

Rinnovo di contratto annunciato e adesso diventato ufficiale: Thomas Muller e il Bayern Monaco continuano insieme fino al 2023. L’attaccante tedesco e la società lo hanno reso noto attraverso i canali ufficiali e i profili social su Twitter e su Instagram.

Il classe 1989 ha rinnovato per altre tre stagioni con l’auspicio di superare questo terribile momento dovuto all’emergenza coronavirus e tornare sul campo al più presto. Curioso il filmato pubblicato dalla società in cui si vede Muller mettere la firma su quella che dovrebbe essere il contratto ufficiale. Un bel gesto per una leggenda della Baviera. Lo stesso Muller ha commentato: “So che stiamo passando un momento duro e complesso, ma io e il Bayern Monaco abbiamo deciso di affrontarlo insieme e superarlo. Non vedo l’ora di tornare presto in campo”.