Bayern Monaco, Muller spiega il k.o.: “Nessuna squadra è imbattibile. Accettiamolo e andiamo avanti”

Cade il Bayern Monaco e lo fa in modo fragoroso. I campioni in carica di Germania e della Champions League sono stati sconfitti 4-1 in dell’Hoffenheim. Un k.o. inatteso ma che è stato accolto nel modo migliore possibile da Thomas Muller che ha parlato ai media tedeschi a seguito della sconfitta.

Muller: “Nessuna squadra è imbattibile”

“Non è andata nel modo che ci aspettavamo, ma abbiamo avuto una o due occasioni in cui avremmo potuto pareggiare e poi ovviamente sarebbe stata un’altra partita”, ha spiegato Muller dopo la sconfitta subita. “Abbiamo dato tutto e volevamo vincere la gara. S vedeva che volevamo fare bene. Sconfitti dopo tanto? Non conosco nessuna squadra nello sport che sia rimasta imbattuta o senza sconfitta per anni. Ovviamente non volevamo perdere e prima della partita non avevo la sensazione che sarebbe potuto accadere proprio in questa sfida. Ma ora che è successo dobbiamo accettarlo e affrontarlo. Riposiamoci e pensiamo alla prossima gara. Possiamo rifarci subito”.