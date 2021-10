Bayern Monaco, Nagelsmann: “Benfica squadra temibile. Hernandez? Sta bene”

Julian Nagelsmann fa il punto della situazione in casa Bayern Monaco in vista del match contro il Benfica

Il Bayern Monaco prova ad archiviare il discorso qualificazione agli ottavi in Champions League. I bavaresi dovranno imporsi contro il Benfica, primo inseguitore nel proprio girone. Il tecnico Julian Nagelsmann analizza come si sta avvicinando la sua squadra a questo importante snodo stagionale in conferenza stampa: "Il Benfica una squadra di alto livello con ottimi calciatori, che ama giocare con il pallone fra i piedi e sono abituati a fare tanto possesso palla, con un allenatore molto esperto. Lucas Hernandez? È di buon umore. Ho la mia opinione, ma la tengo per me. Se dà tutto in campo, per me va benissimo".