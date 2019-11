Bayern Monaco, Neuer apre a Guardiola: “Vedremo. Deciderà la dirigenza…”

Si susseguono i rumors sul possibile ritorno in Germania di Pep Guardiola alla guida del Bayern Monaco. La situazione incerta del club, e il contratto in scadenza del tecnico, attualmente al Manchester City, potrebbero portare ad una svolta per la prossima stagione.

In caso di addio al club inglese, la società tedesca potrebbe davvero pensare al manager catalano. Secondo la Bild l’ipotesi non è da escludere e anche in casa bavarese sembrano accogliere le voci positivamente. A lasciare una porta aperta al potenziale ritorno di Guardiola è stato il capitano del Bayern Monaco Manuel Neuer che parlando a Sky Sports ha dichiarato: “Vedremo cosa accadrà in panchina. Guardiola? Sarà la dirigenza del Bayern a decidere. Penso che presto faranno una dichiarazione sul futuro tecnico”, ha spiegato Neuer. “Al momento sta andando tutto bene, con Flick (sostituto di Kovac ndr) e il suo staff stiamo lavorando duramente in questi giorni e abbiamo già ottenuto dei discreti risultati”.