Bayern Monaco, Neuer nella storia del club: eguagliato Kahn per clean sheets

Manuel Neuer entra ancor di più nella storia della Bundesliga e del Bayern Monaco. Il portierone tedesco, infatti, grazie alla vittoria con porta inviolata nel match disputato nella serata di ieri contro l’Augsburg ha eguagliato il record della leggenda Oliver Kahn.

Come riporta Opta, infatti, per l’estremo difensore tedesco si tratta del 196esimo clean sheet nel massimo campionato in Germania. Una statistica che lo mette al pari di un’altra leggenda del club bavarese: Oliver Kahn. Per la cronaca il Bayern Monaco ha vinto 1-0 in trasferto grazie al rigore del solito Robert Lewandowski.