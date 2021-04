Bayern Monaco, nome nuovo per il dopo Flick

Potrebbe esserci una piccola rivoluzione in casa Bayern Monaco in vista della prossima stagione. Il club tedesco, prossimo alla vittoria dell’ennesimo titolo di Bundesliga, si sta muovendo per il dopo Flick. L’attuale allenatore,...

Potrebbe esserci una piccola rivoluzione in casa Bayern Monaco in vista della prossima stagione. Il club tedesco, prossimo alla vittoria dell'ennesimo titolo di Bundesliga, si sta muovendo per il dopo Flick. L'attuale allenatore, infatti, ha annunciato nelle scorse settimane il suo addio alla panchina dei bavaresi con la forte ipotesi di vederlo come CT della Germania.

Il club di Monaco di Baviera, dunque, dovrà trovare il suo sostituto. Se in passato si erano fatti i nomi di Allegri e soprattutto di Nagelsmann, attuale mister del Lipsia, in Spagna si spinge forte su un nuovo indiziato. Secondo Don Balon, infatti, l'idea del Bayern Monaco sarebbe quella di portare nel campionato tedesco Erik ten Hag, allenatore dell'Ajax. Il mister piace da tempo ai bavaresi e con la squadra olandese ha già mostrato di sapere il fatto suo anche in Europa. Da comprendere se quello che ad oggi è solo un rumors, possa poi trasformarsi in qualcosa di concreto.​