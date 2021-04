Bayern Monaco, ‘nuovo lavoro’ per Neuer: portiere e… aggiusta reti

Il Bayern Monaco ipoteca, con ogni probabilità, l’ennesimo titolo in Bundesliga. Vittoria contro il Lipsia e altro +3 importante in campionato. Ma a far parlare, oltre al successo ottenuto, è un piccolo siparietto avvenuto tra i pali della porta difesa da Manuel Neuer. L’estremo difensore dei campioni in carica, infatti, si è trovato a fare i conti con un buco nella rete…

Neuer aggiusta davvero tutto

Ebbene sì, solitamente si trova a mettere pezze sulle lacune difensive dei suoi con interventi fenomenali. Questa volta, invece, Neuer ha dovuto porre rimedio ad un buco nella rete della sua porta. Il portiere del Bayern Monaco, infatti, è stato protagonista di un’abile “giocata” con la quale ha, di fatto, coperto un taglio all’interno della linea di porta. Attraverso un asciugamano, il calciatore ha fatto un nodo tra i fili della rete e ha tappato, nel vero senso della parola, il problema.

Oltre a fare il giro del web, la sua “prestazione” è stata commentata dal diretto interessato che su Instagram ha scherzato: “homeoffice”.