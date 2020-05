Bayern Monaco, Pavard: “Felici Bundesliga riparta ma rischio stop c’è”

Benjamin Pavard conosce i rischi e sa bene che nonostante la Bundesliga stia riprendendo, la possibilità di uno stop definitivo a causa del coronavirus è altamente possibile. L’esterno del Bayern Monaco ha parlato ai microfoni de L’Equipe a proposito della ripartenza del campionato tedesco. Il francese giocherà con i bavaresi nella giornata di domani, ma già quest’oggi, sabato 16, andranno in scena le prime gare.

RISCHIO – “Non ho paura. All’inizio, quando abbiamo ripreso gli allenamenti non avevamo paura ma ci siamo chiesti se avessimo dovuto averne”, ha esordito Pavard. “Ma se il Governo autorizza a giocare, significa che crede che ci sono le condizioni”. E ancora: “Sono felice di tornare a giocare. Magari, però, saremo costretti ad interrompere la stagione. Non esiste un rischio zero. Le porte chiuse? Secondo me anche se il pubblico non sarà presente allo stadio, il ritorno del calcio potrebbe consentire alle persone di pensare a qualcos’altro oltre al virus pandemico”. Come detto, il Bayern Monaco tornerà in campo domani contro l’Union Berlino.