Bayern Monaco, Pavard incorona Coutinho: “E’ un piccolo mago”

Una stagione per rilanciarsi, quella che attende Philippe Coutinho, trasferitosi in estate al Bayern Monaco dopo gli ultimi due anni trascorsi con indosso la maglia del Barcellona. Il brasiliano vuole riconquistarsi quel ruolo da protagonista perso durante gli ultimi mesi in blaugrana e, su di lui, è pronto a scommettere il suo compagno di squadra Benjamin Pavard, che ha così parlato a Sky.

“MAGO” – “Coutinho è un piccolo mago, oltre che una brava persona, discreta e simpatica. Non è ancora al 100% e probabilmente ha bisogno ancora di giocare qualche partita, visto che si è unito alla squadra tardi. Sono però sicuro che tra qualche settimana avremo modo di ammirare il suo vero valore”.

Coutinho, con i bavaresi, è già sceso in campo due volte in Bundesliga, di cui una fin dal primo minuto.