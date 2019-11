Bayern Monaco, piove sul bagnato: Lewandowski si opera all’inguine

Dopo l’esonero di Niko Kovac, altra brutta notizie per il Bayern Monaco: il centravanti polacco Robert Lewandowski si opererà all’inguine per risolvere un piccolo problema fisico che lo tormenta da tempo. Il bomber potrebbe andare sotto i ferri già dal prossimo weekend, dopo aver disputato la gara di campionato contro il Borussia Dortmund.

Secondo quanto riportano i media tedeschi, tra cui la Bild, Lewandowski potrebbe stare fermo al massimo 10 giorni. Ecco perché l’idea del giocatore e del club è quella di sfruttare la pausa per le nazionali e risolvere il problema fisico in quel periodo. Il polacco è stato convocato dalla Nazionale per le sfide di novembre ma potrebbe decidere di rispondere negativamente alla chiamata per operarsi. In alternativa, l’operazione potrebbe anche essere rimandata, soprattutto a seconda dell’esito della gara di campionato dei bavaresi che si trovano rincorrere in classifica. Il Bayern Monaco, in questo momento, non può fare a meno del suo bomber, capace fin qui di 20 gol in 16 partite.