Bayern Monaco, problema allo stadio: spalti invasi da… erbacce

Piccolo, si fa per dire, problema in casa Bayern Monaco. L’Allianz Arena, casa di quelli che sembrano poter diventare presto i campioni di Germania, è ricoperta da erbacce.

A far scattare l’allarme è Sport Bild che nelle scorse ore ha mostrato alcune immagini che fanno vedere le condizioni in cui versa l’impianto. Dal profilo Instagram del noto quotidiano tedesco, si vede bene come sugli spalti dello stadio stiano prendendo spazio germogli e altri tipi di vegetazione. Il cemento sarebbe stato rovinato dalla crescita delle piante e, presumibilmente, dalla mancata manutenzione anche a causa del coronavirus. La Bild, per sottolineare l’importanza di questa situazione, scrive come prima di pensare a far tornare i tifosi allo stadio, occorrerà risolvere il problema erbacce…

Il Bayern Monaco, intanto, dopo aver raggiunto la finale di Coppa di Germania, si appresta a tornare in campo in Bundesliga per chiudere i giochi per il titolo.