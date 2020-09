Bayern Monaco, record non solo per Lewandowski: Muller entra nella storia del club

C’è gloria per tanti calciatori nell’esordio del Bayern Monaco in Bundesliga. L’8-0 rifilato allo Schalke04 porta in dote diversi numeri da record. Non solo Robert Lewandowski, ma anche Thomas Muller può vantare una statistica da paura…

Bayern Monaco: 200 volte Muller

Se l’attaccante polacco Lewandowski è andato a segno all’esordio in campionato per sei stagioni di fila, cosa dire dell’esperto Thomas Muller arrivato al gol numero 200 con la maglia del Bayern Monaco. Il tedesco è stato protagonista dell’ennesima rete con la maglia dei bavaresi. Un gol che lo porta ad essere tra i migliori in assoluto con questa maglia. Per il campione del mondo con la Germania si tratta del 119 sigillo nel campionato ma appunto il 200esimo in totale per il club.

Come sottolinea anche Opta, dal 1965 soltanto tre giocatori hanno fatto meglio del numero 25 tedesco.

INCIDENTE PICCANTE PER L’EX DI UN CALCIATORE