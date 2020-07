Bayern Monaco, rimpianto Rummenigge: “Adoravo veder giocare Dembelé. Sul mercato…”

Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di France Football delle vicende del calcio tedesco in relazione alla sua squadra. Mercato e non solo tra i temi affrontati dal dirigente campione di Germania.

Rummenigge: “Portiamo avanti i nostri valori: solidarietà, solidità e serietà”

“Le conseguenze dello stop per il coronavirus si sentiranno nella prossima stagione. Tutti avranno perso qualcosa, il problema è che nessuno sa per quanto tempo sarà ancora necessario giocare senza pubblico”, ha esordito Rummenigge sull’assenza dei tifosi negli impianti. “Mi auguro che alla fine dell’anno almeno si possano riavere i fan. Credo sia improbabile già il 18 settembre (data d’inizio della Bundesliga 2020/21, ndr). Mercato? Come tutti, cercheremo di fare qualcosa di molto oculato. Dobbiamo migliorare la squadra con il talento, con le stelle. Portiamo avanti le nostre scelte con tre principi: solidarietà, solidità e serietà. La Uefa ha preso una decisione saggia nel prolungare la finestra dei trasferimenti fino al 6 ottobre”.

Curioso poi, un piccolo passaggio sui giocatori francesi, ed in particolare quello che sembra essere un rimpianto di mercato: “I calciatori giovani francesi mi piacciono. Sono ben preparati e hanno una buona tecnica. Quando Ousmane Dembelé era al Borussia Dortmund adoravo guardarlo giocare…”. E sul nuovo acquisto Tanguy Kouassi: “È un giocatore molto interessante che aveva ricevuto diverse proposte, in particolare dal Lipsia. Da quello che abbiamo capito, non voleva prolungare la sua avventura con il Paris Saint-Germain e quando un tale talento pianifica il suo futuro all’estero è logico che un club come il Bayern Monaco esprima il suo interesse”.

