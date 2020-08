Bayern Monaco, Rummenigge coccola Flick: “Il nostro sarà un lungo matrimonio. Prima che arrivasse lui…”

Il CEO del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge ha parlato alla Bild del futuro del tecnico bavarese Flick dopo la fantastica stagione dei tedeschi. Il dirigente dei bavaresi ha rassicurato sulla posizione del tecnico.

LE PAROLE DI RUMMENIGGE

“Flick ha un contratto di tre anni con noi, vorrei sottolineare che il nostro obiettivo deve essere quello di proseguire con il mister per mandare avanti un progetto continuo, visto che si adatta perfettamente alla squadra. Quando è arrivato, eravamo quinti in classifica, non giocavamo un calcio attraente. Domenica la squadra è praticamente diventata l’orgoglio dell’Europa. Sarà un grande matrimonio con Flick”. Queste le parole di Rummenigge a Bild.