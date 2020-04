Bayern Monaco, Rummenigge conferma: “In Germania ok per concludere la stagione…”

L’emergenza coronavirus ha messo in ginocchio il mondo intero in ogni suo settore. Anche il calcio è stato inevitabilmente stravolto al Covid-19 e la stagione 2019-20 rischia di saltare. Le varie federazioni sono a lavoro per trovare una soluzione che possa accontentare tutti. Se in Italia ci sono ancora molti dubbi, in Germania pare che tutto possa portare alla conclusione della stagione da disputare in campo.

A confermarlo è stato il numero uno del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge ai microfoni di AS: “La Uefa ha criticato il campionato belga, a mio avviso in modo giustificato, per aver dichiarato la stagione sospesa”, ha spiegato il patron dei tedeschi che ha poi spiegato quale sia la posizione delle società in Germania: “Qui siamo tutti d’accordo: i 36 club hanno deciso di chiudere la stagione, anche se dovesse essere dopo il 30 giugno per motivi politici o di salute. Le leghe nazionali hanno la priorità sulle coppe, questo è stato deciso dalla Uefa. Per quanto riguarda i contratti che scadono a giugno, il mercato dovrà essere adattato. Con Perisic, Coutinho e Odriozola, noi abbiamo tre giocatori in scadenza al 30 giugno. Nel caso in cui la stagione prosegua oltre tale data, spetta alla Fifa trovare una soluzione. La Federcalcio sta gestendo il problema abbastanza bene. Il presidente Seifert sta svolgendo un lavoro esemplare. Tutto accade in modo armonioso, solidale e leale. In questi tempi è importante che i più forti supportino i più deboli. Ne siamo tutti consapevoli. Ora dobbiamo aspettare per vedere come si evolvono le cose. Certo, penso che ci sia un’opportunità per uscire dalla crisi in termini finanziari”.

LE BIG TEDESCHE IN AIUTO DEI CLUB MINORI