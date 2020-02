Bayern Monaco, Rummenigge: “Coutinho? A volte sembra inibito, non sappiamo perché…”

Ancora tutto da decifrare il futuro di Philippe Coutinho. Il brasiliano, di proprietà del Barcellona, si trova attualmente in prestito con diritto di riscatto al Bayern Monaco, con i bavaresi che però, almeno fin qui, non sembrano intenzionati a riscattarlo. Del fantasista, a SportBild, ha parlato l’ad del club tedesco Karl Heinze Rummenigge.

COUTINHO – “Non so perché ancora non sia esploso. Ha giocato bene in alcune partite, mentre in altre è sembrato inibito, non so il motivo. Tutti crediamo che abbia delle potenzialità straordinarie, lo vediamo in allenamento. Adesso dobbiamo sperare che nelle prossime settimane possa diventare un fattore importante, aiutandoci a vincere titoli”.

LIVERPOOL, CAPITAN HENDERSON CHIUDE AL RITORNO DI COUTINHO: “IL SUO TEMPO QUI E’ PASSATO”