Bayern Monaco, Rummenigge: “Entro il 21-22 dicembre il futuro di Flick”

È stato deciso dal Bayern Monaco che il 21 o al massimo il 22 dicembre verrà deciso il futuro dell’allenatore Hansi Flick. La squadra in campionato è molto indietro rispetto alla posizione in cui dovrebbe essere, le cose non stanno andando al meglio, per questo si sta pensando al cambio. Il CEO del club bavarese Karl-Heinz Rimmenigge a Sport Bild è stato molto chiaro: “Il 21 dicembre saremo in campo per l’ultimo match prima della pausa invernale, quello con il Wolfsburg, e ci incontreremo quel sabato o il giorno successivo per prendere una decisione”. Il contratto di Flick durava fino a Natale, così era stato scelto dopo l’esonero di Kovac di inizio novembre. Molto bene l’avvio con quattro vittorie, sedici reti segnati e nessuna subita, poi però sono state perse due gare di fila, compresa quella dello scorso weekend contro il Borussia M’Gladbach (2-1).