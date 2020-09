Bayern Monaco, Rummenigge esalta Flick: “Mai visto giocatori seguire in questo modo un tecnico”

C’è grande entusiasmo in casa Bayern Monaco per i progressi e i successi ottenuti nella stagione appena trascorsa da parte della squadra. I grandi meriti sembrano essere soprattutto del tecnico Hansi Flick che, a detto di Karl-Heinz Rummenigge, presidente dei bavaresi, ha instaurato un rapporto mai visto in precedenza con la rosa dei calciatori.

Bayern Monaco: “Uno per tutti, tutti per uno”

“Dal suo arrivo in panchina a novembre è come se qualcuno avesse acceso di nuovo la luce”, ha spiegato ai microfoni della Deutschen Presse-Agentur Rummenigge parlando del tecnico Flick. “Possiamo ritenerci fortunati perché si tratta di una persona eccezionale. Hans ha messo a disposizione il suo lavoro, la sua esperienza e la sua empatia tanto che sembra che lavori per noi da decenni. Non ho mai visto tutti i giocatori seguire un tecnico come sta accadendo adesso. Credo che sia un risultato incredibile la sua influenza. Per noi adesso vale davvero il motto ‘uno per tutti, tutti per uno'”

