Bayern Monaco, Rummenigge: “Lavoro a piccoli gruppi funziona e tamponi ogni due giorni”

“Il lavoro a piccoli gruppi funziona”, parola di Karl-Heinz Rummenigge, dirigente del Bayern Monaco. La società tedesca ha ripreso le attività di allenamento a piccoli gruppi e crede di poter tornare a disputare la fine della stagione nelle prossime settimane. Parlando al Corriere della Sera, l’amministratore delegato dei bavaresi ha commentato il modus operandi del club in vista della ripartenza del campionato.

ALLENAMENTI – “Come vive questo momento il calcio in Germania? Il calcio tedesco soffre e aspetta, come tutti. Da una settimana abbiamo il permesso di fare allenamenti in piccoli gruppi e devo dire che l’umore dei ragazzi è migliorato notevolmente quando sono arrivati al centro sportivo e hanno potuto interagire di persona”, ha detto Rummenigge che poi ha aggiunto: “Come lega abbiamo istituito una task force medica che resta in contatto quotidiano con la politica. Due volte a settimana vengono a fare il tampone ai calciatori”. “Taglio degli stipendi? Una situazione del genere non era mai stata vissuta prima d’ora. A nessuno piace perdere una parte del proprio stipendio, ma in questo momento la solidarietà è la cosa più importante”.