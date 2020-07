Bayern Monaco, Rummenigge senza mezze misure: “Alaba? Per me è come Beckenbauer”

David Alaba come Franz Beckenbauer: parola di Carl-Heinz Rummenigge. Il CEO del Bayern Monaco ha parlato a Sky Sports Germania del difensore dei bavaresi che non ha ancora rinnovato il contratto e che potrebbe essere ceduto nelle prossime settimane. Nonostante questo, il dirigente ha sottolineato l’importanza del calciatore paragonandolo ad un grande della storia dei bavaresi.

Rummenigge: “Alaba come Beckenbauer”

“Prima di tutto devo dire che secondo me Alaba ha fatto davvero une bella stagione”, ha esordito Rummenigge relativamente al difensore austriaco classe 1992. “Per me è come Beckenbauer. Credo sia il primo giocatore dopo Franz che tiene la difesa da solo e che controlla il gioco come faceva lui. Ha sviluppato una personalità enorme. Lui sa cosa ha qui al Bayern Monaco e noi sappiamo quanto sia importante per noi averlo nella nostra rosa”. E ancora: “Non nasce difensore centrale, ma si è adattato per via dei tanti infortuni. E lo ha fatto in maniera eccezionale. Non abbiamo un vero leader in difesa da tempo e lui è riuscito a diventarlo. Le sue qualità sono incredibili”.

