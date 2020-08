Bayern Monaco, Salihamidzic gela Juve e Inter: “Vogliamo trattenere Alaba”

Hasan Salihamidzic, attuale direttore sportivo del Bayern Monaco, chiarisce la situazione su David Alaba e analizza i prossimi impegni della squadra tedesca ai microfoni di Sky Sport Deutschland.

CONCENTRATI

Le parole dell’ex giocatore della Juventus in merito ai tentativi di rinnovo con Alaba, oggetto del desiderio di molti club in Serie A: “Le conversazioni stanno andando bene, ma adesso non è il momento di parlarne. La tensione è in aumento qui a Monaco per la partita di sabato. Ci concentriamo solo sulla sfida contro il Chelsea. E finora ho la mia linea. A un certo punto verrà presa una decisione, e quando arriverà la comunicheremo. Qui al Bayern, ovviamente, vogliamo tutti che David rimanga qui. Proveremo a fare di tutto, acceleriamo e non solo a parole. Ma è ovviamente una decisione di David se restare qui o no. Ma se restasse saremmo tutti molto, molto felici”.

IN SCADENZA

David Alaba, calciatore austriaco classe 1992, vedrà scadere il proprio contratto con il Bayern Monaco il prossimo 30 giugno. Sul giocatore si sono fiondate recentemente Inter e Juventus, che stanno tentando di capire in queste ultime settimane la fattibilità della trattativa col club tedesco. Il terzino sinistro può vantare una lunghissima carriera tra le fila dei Baveresi, avendo raccolto 382 presenze condite da 31 gol e 48 assist.