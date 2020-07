Bayern Monaco, Sané ha le idee chiare: “Qui per vincere la Champions”

Leroy Sané è sicuramente uno dei talenti più cristallini del calcio europeo. Nato ad Essen, in Germania, il classe ’94 è tornato in patria dopo quattro anni al Manchester City. Un’esperienza più che positiva quella inglese che gli ha permesso di vincere 2 campionati, 2 Coppe di Lega e due Community Shield.

Sané al Bayern Monaco: “Voglio la Champions”

Leroy Sané ha scelto di tornare in Bundesliga dopo averci giocato con la maglia dello Schalke 04. Ai microfoni del sito ufficiale del Bayern, l’esterno ha spiegato i motivi della sua decisione: “Mi hanno convinto il progetto, il blasone e gli obiettivi del Bayern Monaco. Per questo ho deciso di trasferirmi qui. Gli obiettivi di questo club sono gli stessi dei miei, era l’unica scelta che potessi fare. In questa squadra c’è un mix di esperienza e gioventù, ma soprattutto tanta voglia di vincere. Conosco anche l’allenatore Flick dai tempi dell’Under 21 tedesca e sapevo che avrebbe saputo gestire al meglio la squadra. Conosco anche il suo modo di lavorare. Mi piacerebbe puntare alla Champions perché non l’ho ancora vinta e mi piacerebbe tantissimo“