Bayern Monaco, Sané sorpreso dai compagni: “Hanno ancora tanta fame. Vogliono vincere tutto”

Appagati dal Triplete? Assolutamente no. I calciatori del Bayern Monaco sono più affamati che mai. Parola di Leroy Sané, tra gli ultimi arrivati in casa dei tedeschi che, ai microfoni del sito ufficiale bavarese, ha commentato il debutto in campionato dei suoi andato in scena contro lo Schalke 04, abbattuto per 8-0.

Sané: “Squadra affamata nonostante Triplete”

“Sono molto felice. L’anno scorso la squadra era ai massimi livelli, con ottimi giocatori in rosa e ha mostrato un’ottima forma”, ha detto Sané che poi con grande sorpresa ha ammesso: “I ragazzi hanno ancora fame, tanta fame. Nonostante abbiano già vinto tutto nella scorsa stagione. È fantastico iniziare il campionato in questo modo in casa contro lo Schalke. È stato fantastico giocare di nuovo a calcio. Credo sia stata una giornata molto buona, bella partita, tanti gol. Non abbiamo concesso nulla all’avversario”.

E a livello personale: “Voglio dare il massimo, ma non sono ancora pronto al cento per cento. Voglio sempre contribuire con gol e buone prestazioni. Voglio aiutare la squadra a giocare e vincere”. E le premesse sono decisamente buone dato che Sané è stato subito protagonista anche con un gol.

