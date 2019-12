Bayern Monaco sconfitto, cade il record di imbattibilità dopo… un gol di Muller

Sembrava essere un talismano per il Bayern Monaco: una rete di Thomas Muller voleva dire vincere o, per male che andasse, pareggiare una partita. Invece, il ko subito dai campioni di Germania ad opera del Bayer Levekusen fa male doppiamente perché interrompe anche un incredibile record.

Per la prima volta nella storia della Bundesliga, il Bayern Monaco ha perso una partita in cui Muller è andato in gol. Prima di oggi, 82 vittorie e 5 pareggi. Nonostante il dominio territoriale e un possesso palla superiore al 70%, i bavaresi hanno sofferto le ripartenze degli ospiti e, alla fine, si sono dovuti arrendere. In classifica il Bayern Monaco insegue il Lipsia capolista, ancora vincente grazie anche ad un gol di Schick.