Bayern Monaco, senti Coman: “Non sono sicuro di finire qui la mia carriera”

Grazie a un suo gol, il Bayern Monaco è diventato campione d’Europa nella scorsa estate. Eppure, Kingsley Coman potrebbe non rimanere con i bavaresi nei prossimi anni. Nonostante la giovane età, l’attaccante francese si è già affermato tra i grandi del calcio mondiale e valuta nuovi orizzonti, non vincolandosi a vita ai bavaresi.

INCERTEZZA

Lo stesso Coman ha spiegato il suo punto di vista a “Onze Mondial: “Dire che finirò la mia carriera al Bayern Monaco non è attualmente impossibile, è ancora troppo presto per dirlo. Ho solo 24 anni e ancora almeno otto stagioni di livello molto alto. Non posso commentare questa possibilità, è davvero troppo presto. Prima di firmare per il Bayern sapevo che era un grande club con una grande cultura per la vittoria. In seguito ho capito che era ancora di più; tutti i club vogliono vincere, soprattutto i top club, ma il Bayern, per le proprie ambizioni, è sopra a tutti gli altri”.