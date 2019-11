Bayern Monaco, senti Olic: “Perisic? Lo riscatteranno, rendimento fantastico”

Sarà ancora al Bayern Monaco il futuro di Ivan Perisic. Questa la convinzione dell’ex attaccante Ivan Olic, secondo cui il club bavarese, come dichiarato Jutarnji, riscatterà il croato dall’Inter malgrado l’esonero di Nino Kovac.

RISCATTO – “Non credo che ci sarà alcun tipo di problema. Perisic, quando ha avuto spazio, ha giocato in modo fantastico. Questo non l’ho sentito solamente da Kovac, ma anche da altre persone dentro e intorno al club. Sono tutti molto soddisfatti e sono sicuro che nei prossimi mesi, quando il Bayern giocherà costantemente due partite a settimana, troverà più spazio. Poi è vero che Nino ha avuto un ruolo cruciale per il suo arrivo, ma ha comunque convinto tutto l’ambiente”.