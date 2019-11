Bayern Monaco, senti Schweinsteiger: “Mourinho tentato dalla Germania…”

E’ ancora a caccia di un nuovo allenatore, il Bayern Monaco. I bavaresi hanno infatti deciso di esonerare Nino Kovac, sondando varie piste per il suo successore. Sulla questione, alla Bild, si è espresso l’ex centrocampista Bastian Schweinsteiger, che ha sponsorizzato il nome di José Mourinho, suo allenatore al Manchester United.

MOURINHO – “Me lo immagino Mou in Germania: mi chiedeva sempre del Bayern e della Bundesliga e quando andavamo in trasferta metteva sempre partite del campionato tedesco. Conosceva tutti i calciatori della Bundes e so che stava cercando anche di imparare la lingua. Immagino che possa essere tentato da un’esperienza in Germania”.