Bayern Monaco su Haaland, Hainer ammette: “Possiamo investire sui calciatori di cui siamo convinti…”

Sarebbe solo uno dei tanti big strappati – quasi fosse una consuetudine – al Borussia Dortmund. Il Bayern Monaco si potrebber preparare all’ennesimo acquisto dai gialloneri. Nome in cima alla lista: Erling Haaland. Parlando a Sport1 come riporta anche Marca, Herbert Hainer, presidente del club bavarese, non ha escluso importanti investimenti nonostante il periodo economicamente non felice per tutto il mondo del pallone a causa della pandemia di coronavirus.

Bayern Monaco, Hainer punta Haaland



Va dritto al punto Hainer confermando la potenza economica del club di Monaco: “Anche se stiamo attraversando un momento complicato economicamente, il Bayern Monaco è sempre un club solido, sano e forte”, ha spiegato il numero uno dei tedeschi. “Per questa ragione possiamo sempre acquistare giocatori quando ne siamo convinti e ci fidiamo di loro“.

Ancora in prospettiva futura e come a rafforzare l’ipotesi di un trasferimento del giovane Haaland: “Credo che Kimmich, Coman e Davis siano la prova che il Bayern è il club ideale per le giovani stelle che vogliono diventare calciatori di livello mondiale”. Uno sguardo anche ad alcuni rinnovi a conferma della potenza economica del club: “Goretzka e Sule? Il primo è cresciuto enormemente nell’ultimo anno. Sule, allo stesso modo, è importante e in primavera ci metteremo a parlare di rinnovo”.