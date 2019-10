Bayern Monaco, tegola Alaba: frattura alle costole per l’austriaco

Brutte notizie in casa Bayern Monaco. Dopo esser stato vittima del terribile scontro con Aurier nel corso della partita di Champions League contro il Tottenham, David Alaba ha riportato la frattura di una costola che lo terrà lontano dal campo per diverso tempo.

Una grave perdita per la squadra di Kovac che dovrà fare a meno del terzino o esterno austriaco per qualche partita. La stessa società bavarese lo ha comunicato attraverso i canali ufficiali anche su Twitter. Alaba sarà assente per la prossima sfida di campionato contro l’Hoffenaim nella quale mancherà anche l’altro esterno Lucas Hernandez. Per Alaba si tratta dell’ennesimo infortunio dopo il guaio muscolare all’adduttore che non gli aveva permesso di disputare le prime partite stagionali.